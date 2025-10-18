Nachrichten| Der Präsident der Orthodoxen Theologischen Universität Kazan fordert einen interreligiösen Dialog / Neue Dokumente zu französischen Verbr

Zum Abschluss der Internationalen Konferenz für Vergleichende Ethikstudien im Islam und Christentum in der iranischen Stadt Ghom erklärte Priester Nikita Kuznetsov: „Die heutige Welt stellt die Gläubigen vor Herausforderungen, denn sie ist eine globale Herausforderung. Deshalb muss auch unsere Antwort global sein.“ Laut ParsToday bezeichnete er die Herausforderung der heutigen Welt als Säkularisierung und fügte hinzu: „Dies ist ein Problem für die ganze Welt. Manchmal sind wir sogar gezwungen, unsere eigene Identität aufzugeben oder diese neue Religion anzunehmen, die mit Wut und Schuldgefühlen einhergeht.“

Er zeigte sich erfreut über die Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen und fügte hinzu: „Wir haben in gemeinsamen Dialogen gute Ergebnisse erzielt. Daher besteht für uns ein grundlegendes Bedürfnis nach Dialog. Wir bezeugen, dass die islamische Welt bei der Bewältigung der heutigen Probleme ein Partner für uns ist. Wir brauchen diesen Dialog.“

Der brasilianische Präsident verurteilt den Truppenaufmarsch der USA in der Nähe von Venezuela

Als Reaktion auf die jüngsten US-Militäroperationen in der Karibik verurteilte der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den Aufmarsch der US-Truppen in der Nähe Venezuelas. Er sagte: „Das Schicksal Venezuelas sollte nicht vom Präsidenten eines anderen Landes bestimmt werden, sondern vom Volk dieses Landes.“

Der Internationale Strafgerichtshof lehnt Israels Antrag auf Aufhebung der Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant ab

Laut israelischer Medien hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) den Antrag dieses Regimes abgelehnt, die gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Kriegsminister Yoav Gallant erlassenen Haftbefehle aufzuheben und die Ermittlungen einzustellen.

Zuvor hatte der IStGH Haftbefehle gegen die beiden wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans überreicht Putin eine Botschaft des Revolutionsführers

Ali Larijani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans, traf am Freitag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen. Er überreichte ihm eine Botschaft von Imam Khamenei, dem Revolutionsführer, und besprach mit ihm bilaterale Fragen sowie die wirtschaftliche, regionale und internationale Zusammenarbeit.

Bericht: Ein französisches Unternehmen liefert Drohnenkomponenten an israelischen Hersteller

Wie das Medienunternehmen Disclose am Freitag enthüllte, wird das französische Unternehmen Sermat Drohnenkomponenten an den israelischen Waffenhersteller Elbit Systems liefern.

Laut Berichten wird Sermat am 20. Oktober Ausrüstung für von Elbit Systems entwickelte Drohnen versenden. Dies ist der vierte derartige Vertrag zwischen einem französischen Unternehmen und einem israelischen Waffenlieferanten, den Disclose seit Beginn des Gaza-Krieges aufgedeckt hat.

Wie das Medienunternehmen mitteilte, hat das Versandunternehmen UPS am Mittwoch am Flughafen Paris-Charles de Gaulle acht Pakete mit Lichtmaschinen von Sermat erhalten. Sermat ist ein Unternehmen, das auf elektromechanische Ausrüstung für die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und den Weltraum spezialisiert ist.

Der an Elbit Systems gelieferte Generatortyp ist Berichten zufolge für die Ausrüstung der Drohnen Hermes 900 und Hermes 450 konzipiert, die bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen eingesetzt wurden.

Disclose stellte zudem fest, dass Militärausrüstung im Wert von 27,1 Millionen Euro (31 Millionen US-Dollar), die in Frankreich hergestellt wurde, nach Israel geliefert wurde. Gleichzeitig genehmigte die Regierung den Verkauf von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck im Gesamtwert von 74 Millionen Euro (86 Millionen US-Dollar) für das Jahr 2024.

Millionen Jemeniten unterstützen den Generalstabschef der Armee

Das jemenitische Volk widmete am Freitag einen Teil seines Fußmarsches der Unterstützung von Generalleutnant Mohammed Abdul Karim al-Ghamari, dem Generalstabschef der Armee. Es betonte, dass es im Falle einer Rückkehr der Zionisten in den Krieg im Gazastreifen an die Front zurückkehren werde, um den Widerstand zu unterstützen. In der Schlusserklärung hieß es: „Der Märtyrer Al-Ghamari spielte eine wichtige Rolle dabei, den USA und Großbritannien auf See sowie dem zionistischen Feind während des zweijährigen Krieges eine demütigende Niederlage zuzufügen.“