Netanjahu vor der Abreise nach New York: „Werde mit Trump über die Kriegsziele sprechen“

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Nashra sagte der Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, vor seiner Abreise nach New York, dass er mit US-Präsident Donald Trump über die Notwendigkeit der Erreichung der Kriegsziele sprechen werde.

In seiner Rede vor der Abreise nach New York bezog sich Benjamin Netanjahu auf die Anerkennung des Staates Palästina durch einige europäische Länder und sagte, er werde dieses Ereignis verurteilen und es werde nicht eintreten.

Ohne die Realitäten des Krieges vor Ort, die Isolation und den allgemeinen Hass auf das zionistische Regime aufgrund seiner Verbrechen auf der einen Seite und die Verluste und die Erschöpfung der Armee auf der anderen Seite zu berücksichtigen, behauptete er: „Ich werde mit US-Präsident Donald Trump über die großen Möglichkeiten, die uns unser Sieg bietet, und unsere Notwendigkeit, das Kriegsziel zu erreichen, sprechen.“