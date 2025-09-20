Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf den Fernsehsender Al Mayadeen bezieht, erklärte Michail Uljanow, der Vertreter Russlands bei der IAEO, in einem Interview mit dem Sender Al Mayadeen: „Russland und China werden bald eine gemeinsame Initiative zur Lösung der iranischen Atomkrise vorstellen.“

Er kritisierte auch den Ansatz der europäischen Länder und fügte hinzu: „Die europäischen Aktionen haben den politischen Ansatz, die diplomatischen Bemühungen und das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen der IAEO und der Islamischen Republik Iran untergraben.“

Wassili Nebensja, der Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, betonte während einer Sitzung des Sicherheitsrats ebenfalls: „Die Länder, die das iranische Atomabkommen unterzeichnet haben, haben nicht das Recht, die UN-Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft zu setzen.“

Er fügte hinzu: „Die Schritte der europäischen Troika, die Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft zu setzen, haben keine rechtliche Grundlage.“

Der russische Vertreter stellte klar: „Die europäischen Länder lehnen den diplomatischen Weg in Bezug auf das iranische Atomprogramm ab, und die Wiedereinführung der Sanktionen gegen den Iran hat keine rechtliche Legitimität.“ Nachdem die Resolution zur Fortsetzung der Sanktionsaufhebung gegen den Iran nicht verabschiedet wurde, betonte Nebensja: „Russland verurteilt die Wiedereinführung der Sanktionen gegen den Iran.“

Er erklärte: „Die Aufhebung der Sanktionen (gegen Iran) ist die einzig richtige Entscheidung. Wir sind überrascht, dass Südkorea beschlossen hat, sich den destruktiven westlichen Ansätzen anzuschließen!“ Nebensja fügte hinzu: „Es ist kein Geheimnis, dass das Ziel Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands darin besteht, den Sicherheitsrat als Hebel zu nutzen, um Druck auf eine Regierung auszuüben, die versucht, ihre Interessen zu verteidigen.“