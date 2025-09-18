Chinas Verteidigungsminister: Die Welt steht an einem Scheideweg zwischen Frieden und Krieg

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den katarischen Sender Al Jazeera warnte Dong Jun, Chinas Verteidigungsminister, in seiner Eröffnungsrede auf dem „Xiangshan Security Forum“, dass der Weltfrieden vor neuen Bedrohungen und Herausforderungen stehe.

Er betonte: „Wir müssen wachsam bleiben und uns der Logik der Dominanz und der Machtpolitik widersetzen.“ Chinas Verteidigungsminister fügte hinzu: „Was den Krieg betrifft, steht die Welt wieder einmal vor einem schicksalhaften Scheideweg: Frieden und Dialog oder Konfrontation.“

Er merkte auch an: „Die chinesische Armee ist bereit, mit den Armeen anderer Länder zusammenzuarbeiten, um den Weltfrieden zu bewahren.“ Chinas Verteidigungsminister sagte: „Um die Seewege der Welt zu schützen, führen wir gemeinsame Manöver durch.“