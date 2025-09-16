Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf TASS schrieb Politico unter Berufung auf einen europäischen Diplomaten und einen Beamten, dass die Europäische Union, die das 19. Sanktionspaket gegen Russland morgen (17. September) vorstellen sollte, dies auf unbestimmte Zeit verschoben hat.

Laut Politico-Quellen wird erwartet, dass das 19. Sanktionspaket morgen nicht angekündigt wird, und die Europäische Kommission hat kein neues Datum für die offizielle Vorstellung dieser Sanktionen festgelegt.

Politico erinnert daran, dass die Verzögerung darauf zurückzuführen ist, dass die Europäische Union ihren Fokus von der Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland auf den Druck auf die Slowakei und Ungarn verlagert hat, um die „Abhängigkeit von Moskaus Öl zu verringern“.

US-Präsident Donald Trump sagte gestern, dass er bereit sei, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, aber nur unter der Bedingung, dass die Europäer dasselbe tun. Ihm zufolge kann Washington nicht akzeptieren, vollständig gegen Russland vorzugehen, während die europäischen Länder weiterhin russisches Öl kaufen.

Eine weitere Bedingung von Trump ist die Verhängung von Zöllen von 50 bis 100 Prozent auf China. Laut dem US-Präsidenten würden solche Maßnahmen dazu beitragen, die Ukraine-Krise zu beenden, und nach dem Ende des Krieges würden die verhängten Zölle aufgehoben.