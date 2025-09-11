Dutzende Zivilisten bei blutigem Angriff im Osten der Demokratischen Republik Kongo getötet

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (AS) – ABNA wurden mindestens 60 Zivilisten bei einem tödlichen Angriff von bewaffneten Mitgliedern der mit dem IS verbündeten Gruppe „Vereinigte Demokratische Kräfte“ (ADF) auf das Dorf „Natwiyo“ in der Provinz „Nord-Kivu“ im Osten der Demokratischen Republik Kongo getötet.

Laut Oberst Alain Kiwiwa, einem Verwaltungsbeamten in der Region Lubero, ereignete sich das Massaker unmittelbar nach der Beerdigung von Einheimischen und die Zahl der Opfer könnte noch steigen.

Ein Überlebender erklärte gegenüber Associated Press, dass etwa 10 Angreifer, bewaffnet mit Macheten und Hackmessern, die Menschen zwangen, sich an einem Ort zu versammeln, und sie dann angriffen. Er sagte, dass er inmitten der Schreie der Opfer bewusstlos wurde und überlebt hat.

Zweiter Angriff

In einem separaten Vorfall berichteten zivile Aktivisten, dass bei einem weiteren Angriff derselben Gruppe in der Region Beni in Nord-Kivu mindestens 18 Menschen getötet wurden.

Claude Musafoli, ein lokaler Menschenrechtsaktivist, erklärte, dass die Leichen der Opfer in die Stadt Oicha gebracht wurden und viele von ihnen Spuren von Verstümmelungen durch scharfe Schläge aufwiesen. Er forderte die Menschen auf, ihre Verwandten zu identifizieren.

Zunehmende Gewalt trotz gemeinsamer Operationen

Die Gruppe „Vereinigte Demokratische Kräfte“ ist an den Grenzen von Kongo und Uganda aktiv und hat dem IS 2019 die Treue geschworen. Trotz gemeinsamer Operationen der Armeen beider Länder tötet die Gruppe weiterhin Zivilisten.

Im vergangenen Juli verübte die Gruppe zwei große Angriffe in der Provinz Ituri: einen auf eine Kirche in der Stadt Komanda, bei dem 34 Menschen getötet wurden, und einen weiteren in der Region Irumu, bei dem 66 Menschen starben.

Sicherheitsvakuum und Ausnutzung durch bewaffnete Gruppen

Der Osten des Kongo kämpft mit zahlreichen Konflikten, einschließlich der Kämpfe der Regierungstruppen mit der von Ruanda unterstützten Rebellenbewegung „M23“. Diese Situation hat zum Abzug der Regierungstruppen aus einigen Grenzdörfern und zur Schaffung eines Sicherheitsvakuums geführt.

Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte in Genf, warnte, dass die ADF-Gruppe dieses Vakuum genutzt hat, um die Reichweite ihrer Angriffe zu erweitern.