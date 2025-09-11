Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf The Guardian, wurde der britische Botschafter in den USA wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein (dem verurteilten amerikanischen Pädophilen) entlassen.

Nach Angaben dieses Mediums hat der britische Premierminister Keir Starmer am heutigen Donnerstag Peter Mandelson, den Botschafter des Landes in den USA, wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein entlassen.

Mandelson, der im Februar zum britischen Vertreter in Washington ernannt wurde und eine Schlüsselrolle in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern spielte, wurde von seinem Posten entfernt, nachdem E-Mails aufgedeckt wurden, die zeigten, dass er seine Freundschaft mit Epstein fortsetzte, nachdem dieser wegen Korruption angeklagt wurde.

Laut Politico geschah dies weniger als eine Woche, bevor Donald Trump zu seinem zweiten offiziellen Besuch in Großbritannien eintrifft.

