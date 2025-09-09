Ernennung des Generalsekretärs der Weltversammlung der Ahl al-Bayt durch einen Erlass des Obersten Führers

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a) - ABNA hat der Oberste Führer der Islamischen Revolution Hojjatoleslam wal-Moslemin Ramazani für eine weitere Amtszeit zum Generalsekretär der Weltversammlung der Ahl al-Bayt ernannt.

Hojjatoleslam wal-Moslemin Akhtari, der Vorsitzende des Obersten Rates der Weltversammlung der Ahl al-Bayt, hatte in einem Schreiben an Seine Heiligkeit Ayatollah Khamenei einen Bericht über das Ergebnis der Abstimmung des Obersten Rates über die vorgeschlagenen Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs der Weltversammlung der Ahl al-Bayt vorgelegt. Aufgrund der hohen Stimmenzahl für Herrn Ramazani ernannte der Oberste Führer ihn zum Generalsekretär der Versammlung.