Straßen von Istanbul, Schauplatz von Protesten gegen die Regierung

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA gerieten türkische Demonstranten am Sonntagabend mit der Polizei aneinander, nachdem diese in das Gebäude der oppositionellen Republikanischen Volkspartei eingedrungen war.

Nach dieser Aktion der türkischen Polizei, die auf die Entscheidung der Staatsanwaltschaft folgte, den Leiter der Provinzabteilung der Republikanischen Volkspartei in Istanbul abzusetzen, wurden die Straßen der Stadt letzte Nacht zum Schauplatz von Protesten gegen Recep Tayyip Erdoğan und die regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung.

Die Regierung Erdoğan hat auch ein Demonstrationsverbot in 6 Bezirken der Stadt Istanbul angekündigt und den Zugang zu sozialen Medien eingeschränkt.

Der Fernsehsender Russia Al-Youm berichtete ebenfalls, dass sich heute, am Montag, Tausende von Anhängern der Oppositionsbewegungen in Istanbul versammelt haben und dass dies der Beginn eines großen Sitzstreiks in der Stadt sein könnte.

Laut dem Korrespondenten von Russia Al-Youm in der Türkei sind Polizei- und Anti-Aufruhr-Einheiten in großer Zahl vor Ort, um die Situation unter Kontrolle zu halten.

Gleichzeitig berichtete der Korrespondent, dass soziale Netzwerke wie X, Instagram, Facebook und TikTok ernsthafte Störungen aufweisen und die Nutzer gleichzeitig mit einer extremen Verlangsamung des Internets zu kämpfen haben.

Dem Bericht zufolge ist YouTube vollständig nicht erreichbar und WhatsApp und Telegram haben mehr als 90 % Störungen.