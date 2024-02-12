Amir-Abdollahian: Sicherheit der Länder in der Region ist gemeinsames Anliegen von Teheran und Damaskus

Amir-Abdollahian sagte: "Wir sind zuversichtlich, dass wir aufgrund des Willens der Staats- und Regierungschefs beider Länder und der Bemühungen der Minister Syriens und Irans in naher Zukunft bedeutende wirtschaftliche, touristische und industrielle Entwicklungen zwischen unseren beiden Ländern erleben werden. "



Er führte weiter aus, dass er die offizielle und schriftliche Einladung von Präsident Ebrahim Raisi, für Präsident Assad zu einem offiziellen Besuch in Iran überbracht habe.

Der iranische Außenminister sagte: „Die Sicherheit der Länder in der Region ist unser gemeinsames Anliegen. So wie Irans Militärberater im Kampf gegen den Terrorismus mit Nachdruck agierten, werden wir Syrien in dieser Richtung weiterhin zur Seite stehen. “ Amir-Abdollahian betonte, dass keine Aktion des zionistischen Regimes in der Region unbeantwortet geblieben sei, und fügte hinzu: „Heute ist Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident des zionistischen Regimes, im Gaza-Sumpf gefangen und Gaza ist zu einem Friedhof für die Zionisten geworden. “

Er wies darauf hin, dass es keine andere Option als eine politische Lösung gebe, die den Krieg und die Verbrechen in Gaza und im Westjordanland beende, und dass Iran seine Bemühungen fortsetze, die erzwungene Migration der Menschen in Gaza und im Westjordanland zu verhindern. Der syrische Außenminister betonte außerdem: "Teheran und Damaskus teilen die gleichen Ansichten zu Gaza, und die Tragödie, die das israelische Regime dort begeht, zeigt die Wahrheit darüber, warum muslimische Länder sich diesem Regime widersetzen. "

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