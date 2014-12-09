Iran ortet US-Drohne und zwingt diese zur Landung

Wie die Ahlul Bayt News Agency ABNA berichtet, ist die Islamische Republik die Aktivität eines Recconnaissance-Flugkörpers am Himmel aufgefallen, die nach Warnung den Luftraum verließ.

Brigardier General Farzad Esmaili erklärte am Sonntag, dass das Flugzeug der amerikanischen Luftwaffe zugeschrieben wurde, und nach drohendem Abschuss den iranischen Luftraum wieder verlassen hatte.

Der Vorfall soll den Informationen zu Folge schon in der letzten Woche gemeldet worden sein. Das Lockheed U-2-Fluggerät ist auf extrem hohen Flughöhen einsetzbar und wurde von den Amerikaner seit 50 Jahren eingesetzt. Auch im Kalten Krieg wurde dieses Flugzeug bereits eingesetzt.

Mit verschiedenen Radargeräten ist es der Islamischen Republik gelungen die feindlichen Fluggeräte ausfindig zu machen. Bereits mehrfach, konnte sie in der Vergangenheit die feindlichen Aktivitäten im Land beenden und den Amerikanern den enormen Fortschritt vermitteln, den das Militär bisher gemacht hat.



