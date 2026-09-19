Nachbeben des Krieges gegen Iran; Lieferung amerikanischer Waffen verzögert

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna berichtete Bloomberg unter Berufung auf verantwortliche Quellen, dass mehrere europäische Länder damit rechnen, ihre bestellten Raketen- und Luftverteidigungslieferungen aus Amerika mit Verzögerung zu erhalten, da dieses Land einen großen Teil seiner Munition im Verlauf des Krieges gegen Iran verbraucht hat.

Dem Bericht zufolge hat Amerika seinen Verbündeten mitgeteilt, dass diese Verzögerung bei der Lieferung von Waffenlieferungen wahrscheinlich 5 Jahre erreichen könnte, da dieses Land seine verlorenen Bestände wieder aufbaut.

Zuvor hatte das Wall Street Journal unter Berufung auf amerikanische Beamte und Beamte der Länder der Region berichtet, dass amerikanische Militärs zur Abwehr eines iranischen Angriffs 60 bis 70 Patriot-Raketen und mehr als 12 THAAD-Raketen abgefeuert haben.

Dem Bericht zufolge feuerte Iran im Verlauf seines tödlichen Angriffs auf die amerikanische Basis in Jordanien nur 20 ballistische Raketen ab, aber Amerika war zur Abwehr dieses Angriffs gezwungen, mehr als 80 Raketen abzufeuern, und letztendlich trafen die iranischen Raketen die amerikanische Basis.

In dem Bericht heißt es, dass Amerika zur Abwehr des iranischen Angriffs gezwungen war, Abfangraketen im Umfang eines Wochenverbrauchs im Krieg einzusetzen. Die iranischen Angriffe sind durch die Nutzung verschiedener Raketen und Flugbahnen, Sprengköpfe und Manöver dieser Raketen komplexer geworden und haben die amerikanischen Verteidigungsschichten verwirrt.