Erfolgreicher Test einer neuen Waffe der IRGC zur Bekämpfung eines US-Flugzeugträgers

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte General Hossein Mohebbi, Sprecher des Korps der Islamischen Revolutionsgarde, in einem Interview über den Einsatz einer neuen Waffe zur Bekämpfung eines US-Schiffes: „Natürlich darf ich keine Einzelheiten über die neue Waffe und die neuen Waffen nennen.“

Er fügte hinzu: „Wie die Welt beobachtet hat und wie ich selbst in verschiedenen Gesprächen erwähnt habe, steigern wir ständig unsere militärischen Fähigkeiten und produzieren und testen neue Waffen, um uns zu verteidigen und das Übel der Feinde abzuwehren.“

Der IRGC-Sprecher fuhr fort: „Der erste Fall, den Sie erwähnten, war einer unserer Tests an einem Flugzeugträger, und Gott sei Dank hat auch sein Test gut funktioniert.“

Mohebbi betonte: „Sollte wider Erwarten ein neuer Angriff erfolgen, werden wir neben dieser Waffe, so Gott will, auch andere Waffen auf das Feld bringen.“