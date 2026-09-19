Bloomberg-Enthüllung über den katastrophalen US-Angriff auf die Schule in Minab

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna enthüllte Bloomberg unter Berufung auf an der internen Untersuchung des US-Kriegsministeriums (Pentagon) beteiligte Beamte, dass einige Pentagon-Mitarbeiter in den ersten Stunden nach dem US-Angriff auf die Schule in Minab im Iran erkannten, dass dieser von Washington durchgeführt wurde.

Dem Bericht zufolge zeigt die durchgeführte Untersuchung, dass der besagte Angriff nicht das Ergebnis einer einzigen katastrophalen Entscheidung war, sondern aus einer Reihe von Entscheidungen, Fehlern und verpassten Gelegenheiten resultierte, die den Angriff hätten verhindern können.

In dem Bericht heißt es, dass Zeitmangel bei der Festlegung der Ziele, unvollständige Informationen und übermäßiges Vertrauen auf künstliche Intelligenz zur Entstehung dieses Fehlers beigetragen haben. Das Gebiet wurde in den US-Daten als militärische Zone dargestellt, während Satellitenbilder zeigten, dass in dem besagten Gebiet seit vielen Jahren eine Schule errichtet worden war.

Kein Mitglied des Teams zur „Verringerung von Schäden an Zivilisten" überprüfte die Lage von Minab vor dem Angriff, da die Mitgliederzahl des Zentralkommandos von 10 auf eine Person reduziert worden war.

Zuvor hatte auch eine UN-Faktfinding-Mission zum Iran erklärt, dass es berechtigte Gründe für die Annahme gebe, dass die USA für zwei Militärangriffe auf eine Schule und einen Sportkomplex im Iran im Februar verantwortlich seien und diese Handlungen als Kriegsverbrechen gelten.