Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, behauptete das Zentralkommando der terroristischen US-Armee (CENTCOM), seit der Wiederaufnahme der Seeblockade Irans den Kurs von 103 Handelsschiffen geändert zu haben.

Die USA haben am 23. Tir des vergangenen Jahres (14. Juli) die Seeblockade Irans erneut aufgenommen, und CENTCOM behauptete, Dutzende Handelsschiffe zur Kursänderung gezwungen zu haben; eine Zahl, die nun nach der neuen Behauptung von CENTCOM 103 Schiffe erreicht hat.

Trotz der Fortsetzung der Seeblockade Irans durch die USA behält Iran weiterhin die Kontrolle über die Straße von Hormus und hat erklärt, dass Schiffe, die die Regeln und Vorschriften in dieser strategischen Wasserstraße nicht befolgen, mit einer Reaktion der Streitkräfte Irans rechnen müssen.