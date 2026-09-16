Bericht eines zionistischen Mediums über israelische Geheimdiensthilfe für Saudi-Arabien

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, berichtete die Zeitung «Jerusalem Post» unter Berufung auf regionale diplomatische Quellen, dass das zionistische Regime nach der Eskalation der Angriffe der jemenitischen Armee auf Ziele in Saudi-Arabien Riad Geheimdiensthilfe zur Verfügung gestellt habe.

Dem Bericht zufolge fanden die Gespräche zwischen den beiden Seiten unter Vermittlung des US-Zentralkommandos (CENTCOM) statt, und ihr Ziel wurde als Hilfe für Saudi-Arabien bezeichnet, ein umfassenderes Geheimdienstbild über die Dislozierung der Kräfte und Bewegungen der jemenitischen Armee zu erhalten.

Die «Jerusalem Post» behauptet, dass dieser Prozess begann, nachdem «Mohammed bin Salman», der saudische Kronprinz, in den letzten Tagen die Bereitstellung von Hilfe zur Bekämpfung der Angriffe der jemenitischen Armee gefordert hatte.

Saudi-Arabien und das zionistische Regime unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen, doch in den vergangenen Jahren wurde über inoffizielle Kontakte und Sicherheitszusammenarbeit zwischen den beiden Seiten berichtet.