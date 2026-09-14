Ernste Zwickmühle Washingtons im Jemen und Angst vor der Ausweitung des Krieges

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masira berichtet, wiesen westliche Quellen auf die Zwickmühle hin, in die Washington im Jemen geraten ist.

Reuters berichtete: Die Eskalation der Konflikte im Jemen hat Washington vor ein Dilemma gestellt.

Dieses westliche Medium erklärte: Washington steht unter Druck, Saudi-Arabien zu helfen, sucht aber gleichzeitig zu vermeiden, dass der kostspielige Krieg auf eine neue Arena ausgeweitet wird, mit anderen Worten, dass sich der Umfang des Krieges nicht ausweitet.

Dies geschieht, während wenige Stunden zuvor die offizielle saudi-arabische Nachrichtenagentur berichtete, dass Mohammed bin Salman, Kronprinz und Premierminister Saudi-Arabiens, heute Montag in Jeddah Brad Cooper, den Kommandeur des CENTCOM, empfangen hat.

Die mit Saudi-Arabien verbundenen Söldner im Jemen haben eine schwere Niederlage erlitten, und die Bitte Riads um militärische Unterstützung stieß auf den Widerstand Trumps, und er wies Saudi-Arabien zurück.

Der Fernsehsender 12 des zionistischen Regimes hatte erklärt, dass Saudi-Arabien die USA um militärische Unterstützung gebeten hat.

Nach diesem Bericht hat Donald Trump, der Präsident der USA, direkte Angriffe gegen Ansarallah abgelehnt.