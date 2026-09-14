Versammlung von Japanern zur Ausweisung des israelischen Botschafters und Schließung der Botschaft in Tokio

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Diyar berichtet, verurteilten Dutzende japanische Bürger, die sich vor der Botschaft des zionistischen Regimes in Tokio versammelten, die Verbrechen dieses Regimes gegen das unterdrückte palästinensische Volk und forderten die Ausweisung des neuen israelischen Botschafters.

Die Teilnehmer dieser Versammlung skandierten mit palästinensischen Fahnen in den Händen Parolen zur Unterstützung der Beendigung des Krieges im Gazastreifen.

Die japanischen Sicherheitskräfte wurden ebenfalls umfassend um diese Botschaft herum stationiert.

Das Netzwerk gegen den Waffenhandel in Japan erklärte, dass das Ziel dieser Versammlung darin bestand, einen offiziellen Protest an die Regierung zu richten.

Japanische Bürger forderten auch die Verhaftung Netanjahus und die Schließung der Botschaft des Besatzungsregimes in diesem Land. Sie protestierten gegen die Beziehungen zwischen Tokio und Tel Aviv, insbesondere gegen die militärische und waffentechnische Zusammenarbeit.