Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, zeigen offizielle, vom Wirtschafts- und Tourismusamt Dubais veröffentlichte Daten einen drastischen Rückgang der Zahl ausländischer Touristen, die in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 in dieses Emirat einreisten, im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Nach den neuesten Daten dieses Amtes empfing Dubai zwischen Januar und August 2026 6,97 Millionen ausländische Touristen, während im gleichen Zeitraum des Jahres 2025 die Zahl der Touristen 12,54 Millionen erreichte.

Demnach ist der Zustrom von Touristen nach Dubai im Vergleich zum Vorjahr um etwa 5,57 Millionen Menschen gesunken, und das Ausmaß dieses Rückgangs erreichte in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 im Vergleich zu 2025 etwa 44,4 %.

Die Statistiken über die Leistung des Tourismusssektors in den Emiraten wurden vor Beginn der jährlichen Ausstellung «Arabischer Reisemarkt» in Dubai veröffentlicht, an der Tourismusunternehmen teilnehmen, um diesen Sektor zu aktivieren.

Diese Ergebnisse werden nach einem rekordbrechenden Jahr im Tourismus Dubais veröffentlicht; einem Jahr, in dem die Zahl der ausländischen Touristen, die dieses Emirat im Laufe des Jahres 2025 besuchten, etwa 19,6 Millionen erreichte. Doch der Krieg, den Amerika und das zionistische Besatzungsregime gegen Iran entfacht haben, hat dem Tourismus in den Emiraten schweren Schaden zugefügt.