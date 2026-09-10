Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtete, schrieb der Berater des Obersten Führers der Revolution in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Anfang der neunziger Jahre erbeutete Iran die RQ-170 und wurde weniger als ein Jahrzehnt später zur Hauptmacht auf dem Gebiet der Drohnen in der Welt.

Er fügte hinzu: Jetzt kann eine amerikanische Drohne zu einer Gelegenheit für einen neuen Sprung bei autonomen Systemen werden. Trump hätte vor der Entlassung der erfahrenen Generäle des Pentagon diese fragen sollen, mit wem er es zu tun hat.