Vance: Wenn Trump will, kann man mit Iran eine Einigung erzielen!

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Jazeera berichtete, behauptete der Vizepräsident der USA, indem er die unbegründeten Behauptungen der Beamten dieses Landes gegen Iran fortsetzte, dass sie Iran von seinen Ölexporten ausgeschlossen haben und dieses Land keine Einnahmen mehr aus dem Energiesektor hat.

Nach diesem Bericht fügte „J.D. Vance" in Fortsetzung seiner Behauptungen hinzu, dass Iran nicht mehr viele Optionen vor sich hat und wir, wenn Trump will, mit diesem Land eine Einigung erzielen können.

Die vom Vizepräsidenten von Trump vorgebrachten Behauptungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem er selbst in seinen neuesten Äußerungen Selbstlob betrieb und behauptete: Die letzten zwei Jahre waren die erfolgreichsten Jahre, und wir werden unser Land stärker, sicherer, reicher und freier machen als je zuvor.

Trump behauptete, indem er seine Fantasien über Iran wiederholte, auch: Wir werden den Krieg mit Iran gewinnen und kontrollieren die Straße von Hormus. Wir kontrollieren die Straße von Hormus, und ich denke, wir sollten sie „Straße von Trump" nennen.

Der Präsident der USA fuhr auch fort, seine Aussagen über die Wirtschaft Irans zu wiederholen, und behauptete: Iran steht vor dem Zusammenbruch; dieses Land war jahrzehntelang der Tyrann des Nahen Ostens, aber es befindet sich nicht mehr in dieser Lage.

Diese widersprüchlichen Äußerungen und Behauptungen Trumps kommen zu einem Zeitpunkt, an dem er zuvor behauptet hatte, dass der Krieg mit Iran nach den Zwischenwahlen in diesem Land enden wird.