CBS: 9 amerikanische Kampfjets wurden bei Irans Angriffen auf Jordanien beschädigt

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Youm berichtete, räumte der Korrespondent des amerikanischen Netzwerks CBS News ein, dass mehrere Militärflugzeuge dieses Landes bei den nächtlichen Angriffen Irans auf den Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq as-Salti in Jordanien beschädigt wurden.

„Jennifer Jacobs", Korrespondentin von CBS News, berichtete, dass ein Flugzeug A-10 Thunderbolt bei dem Angriff Irans getroffen wurde, was zum Verlust eines seiner Flügel führte.

Sie fügte hinzu, dass etwa acht F-15-Kampfjets vor der Rückkehr in den Dienst leichte Schäden erlitten.

Nach der Behauptung dieser amerikanischen Korrespondentin feuerten die amerikanischen Streitkräfte in Jordanien während dieses Angriffs mehr als 30 Patriot-Raketen ab, um die Basis gegen die Angriffe Irans zu verteidigen.

Diese Schäden an den amerikanischen Kampfjets ereigneten sich nach dem aggressiven Angriff dieses Landes auf fünf iranische Öltanker als Vergeltung für die Zielerfassung von Kriegsschiffen der US-Marine durch Iran.

Amerikanische Beamte haben Besorgnis über die schnelle Erschöpfung der Bestände an Patriot-Raketen und anderen präzisen Militärmunition der Armee dieses Landes geäußert; eine Besorgnis, die seit Wochen in verschiedenen Berichten widerhallt.