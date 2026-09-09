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Israel schließt britisches Konsulat in Jerusalem

9 September 2026 - 09:32
News ID: 1863360
Source: ABNA
Israel schließt britisches Konsulat in Jerusalem

Das israelische Regime schloss als Reaktion auf die Entscheidung Londons, die Einfuhr von Waren aus jüdischen Siedlungen zu verbieten, das britische Konsulat im besetzten Jerusalem und verhängte ein Einreiseverbot für 12 britische Amtsträger.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Anadolu gab das israelische Regime als Reaktion auf die Entscheidung der britischen Regierung, die Einfuhr von in jüdischen Siedlungen hergestellten Waren zu verbieten, die Schließung des britischen Konsulats in Jerusalem und ein Einreiseverbot für 12 britische Amtsträger in die besetzten Gebiete bekannt.

In diesem Zusammenhang bezeichnete Gideon Sa'ar, Außenminister des israelischen Regimes, die Entscheidung Großbritanniens als „dumm“ und beschuldigte die Labour-Regierung der „Förderung von Antisemitismus“.

Jair Lapid, der Oppositionsführer im Kabinett des israelischen Regimes, bezeichnete die Entscheidung Großbritanniens ebenfalls als „großen Fehler“ und erklärte, dass das Kabinett Netanjahu für die Schaffung einer „beispiellosen diplomatischen Isolation“ für Israel verantwortlich sei.

Auch Jitzchak Herzog, der Präsident des israelischen Regimes, bezeichnete die britischen Sanktionen als „offene Einmischung“ in die israelischen Parlamentswahlen, die am 27. Oktober nächsten Jahres stattfinden sollen.

Großbritannien kündigte am Dienstag seine Entscheidung an, den Handel mit Waren aus jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland zu verbieten.

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