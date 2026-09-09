IRGC: Erbeutung eines feindlichen intelligenten Unterwasserfahrzeugs in der Straße von Hormus

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA gab die Marine der IRGC in einer Erklärung bekannt:

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

Liebes iranisches Volk;

Durch die besondere Gnade Gottes, des Allmächtigen, haben die Kämpfer der Marine der IRGC heute im Morgengrauen in einer komplexen nachrichtendienstlichen und operativen Aktion eines der modernsten intelligenten und unbemannten U-Boote der terroristischen US-Armee am Eingang der Straße von Hormus in eine Falle gelockt.

Dieses intelligente Unterwasserfahrzeug verfügt über die neueste Technologie im Bereich der Unterwasserfahrzeuge weltweit und wurde im Jahr 2025 an die Flotte der terroristischen US-Armee übergeben.

Es sei darauf hingewiesen, dass dieses U-Boot nun als Beute erbeutet wurde und in den nächsten Stunden werden Bilder davon veröffentlicht.