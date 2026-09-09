Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA betonte der Korrespondent von Al-Mayadeen, dass der saudische Feind innerhalb von drei Tagen 135 Luftangriffe zur Unterstützung seiner Söldner in Al-Dschauf durchgeführt habe, jedoch nicht in der Lage gewesen sei, den Verlauf der Schlacht zu ändern.

Er fügte hinzu: Die Streitkräfte Jemens haben ihren eigenen Zielkatalog, und die Fortsetzung der Angriffe Saudi-Arabiens wird zur Ausweitung des Reaktionsspektrums von Sanaa führen.

Der Korrespondent von Al-Mayadeen fuhr fort: Die Streitkräfte Jemens haben im Krieg gegen den saudischen Feind noch keine Hyperschallraketen oder ihre speziellen Drohnen eingesetzt.

Zuvor hatte eine Feldquelle in einem Gespräch mit dem jemenitischen Fernsehsender am Dienstag betont, dass die Streitkräfte des Landes Stellungen des saudischen Feindes im Gebiet Al-Yatama im Bezirk Chab wa asch-Scha'af in der Provinz Al-Dschauf angegriffen hätten.

Diese Quelle fügte hinzu, dass die jemenitischen Streitkräfte eine groß angelegte Operation zur Umzingelung von mit dem saudischen Feind verbündeten Elementen durchgeführt hätten, die in den Markt von Al-Yatama eingedrungen seien, wobei Dutzende Einheiten ihrer militärischen Ausrüstung zerstört worden seien.

Er stellte klar, dass der Markt von Al-Yatama und alle Gebiete, in die der Feind eingedrungen war, gesäubert worden seien und feindliche Elemente rund um Al-Dschauf verfolgt würden. Die Streitkräfte Jemens überwachen die Bewegungen des Feindes auf allen Konfliktachsen in Al-Dschauf.