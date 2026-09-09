Kairo und Amman unterstützen Londons Entscheidung gegen die zionistischen Siedlungen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur „Sama“ begrüßten Ägypten und Jordanien die neue Entscheidung der britischen Regierung, den Handel mit Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit illegalen Siedlungen des zionistischen Regimes in den besetzten palästinensischen Gebieten zu verbieten.

Die beiden Länder betrachteten den Schritt Londons als entscheidenden Schritt im Einklang mit internationalen Resolutionen, um der Ausbreitung von Siedlungen entgegenzuwirken und den Zusammenbruch der Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern.

Zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs und Kanadas in einer gemeinsamen Erklärung die Ausweitung der Siedlungen und die Zunahme der Gewalt zionistischer Siedler als direkte und unmittelbare Bedrohung der Stabilität der Region bezeichnet.

Andy Burnham, Premierminister Großbritanniens, Emmanuel Macron, Präsident Frankreichs, und Mark Carney, Premierminister Kanadas, betonten in dieser Erklärung, dass diese drei Länder Maßnahmen ergreifen werden, um die Einfuhr von Waren aus Siedlungen zu verbieten und gezielte Beschränkungen gegen Vermittler und Nutznießer dieser Aktivitäten zu verhängen.

Die Führer dieser drei Länder betonten die Illegitimität der Siedlungen im Westjordanland nach Völkerrecht und bezeichneten Pläne wie „Evan“ und die Zunahme der Gewalt durch Siedler als Faktor, der die Friedensperspektiven in der Region bedroht.

In der Erklärung heißt es: „Nach der Anerkennung des Staates Palästina im vergangenen Jahr ist es nun an der Zeit, praktische und weitere Maßnahmen zum Schutz der Zwei-Staaten-Lösung und unserer Werte zu ergreifen.“

Diese drei Länder bezeichneten die Erreichung der Zwei-Staaten-Lösung als notwendig für die Sicherheit Westasiens und darüber hinaus und beschrieben diese koordinierte Entscheidung als Wendepunkt in ihrem Ansatz zum Schutz der Stabilität der Region.

Es wurde auch angekündigt, dass diese drei Länder Ende dieses Monats am Rande der UN-Generalversammlung ein gemeinsames Treffen abhalten werden, um diese Maßnahmen weiterzuverfolgen.