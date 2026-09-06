Das Hauptquartier «Chatam al-Anbija» warnte die terroristische US-Armee

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte der Sprecher des Zentralen Hauptquartiers Chatam al-Anbija am Samstagabend in einer Erklärung: Der terroristischen US-Armee wird gewarnt, dass im Falle der Fortsetzung von Schandtaten, Unsicherheit und Belästigung iranischer Schiffe sowie der Seeblockade des Iran die Schläge der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran gegen amerikanische Kriegsschiffe in der Region härter als zuvor sein werden und auch die Möglichkeit ihrer Ausweitung besteht.