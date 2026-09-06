Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte Sahra Dagdelen, Aussensexpertin der deutschen Partei «Bündnis Sahra Wagenknecht – für Vernunft und Gerechtigkeit», gegenüber RIA Nowosti: Die Bundesregierung habe weder Beweise für eine russische Beteiligung am Drohnenvorfall in Leipzig noch irgendwelche Unterlagen zur Untermauerung ihrer Anschuldigungen vorgelegt.

Sie betonte, dass die Regierung, wenn es um Krieg und Frieden gehe, verpflichtet sei, der Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Prüfung der Beweise zu geben und sich nicht auf das Aufstellen unbelegter Behauptungen zu beschränken.

Zuvor hatte der russische Botschafter in Deutschland, Sergei Netschajew, erklärt, dass Moskau den Drohnenvorfall in Leipzig und die Reaktion Berlins darauf als provokativen und zielgerichteten Akt betrachte.

Der Drohnenvorfall in Leipzig hat sich von einem Zwischenfall zu einem ernsten diplomatischen und sicherheitspolitischen Spannungsfall zwischen Deutschland und Russland entwickelt.

Deutschland hat Russland offiziell für den Vorfall vom 4. August am Flughafen Leipzig/Halle verantwortlich gemacht. Der deutsche Innenminister erklärte, die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden des Landes und der europäischen Partner wiesen eindeutig auf eine russische Beteiligung hin. Am Tatort wurde auch eine Drohne mit Sprengstoff und Zündeinrichtungen entdeckt.

Russland wies die Vorwürfe zurück. Die russische Botschaft in Berlin nannte die deutschen Behauptungen unbegründet und provokant, und Moskau warnte, dass die deutschen Massnahmen nicht unbeantwortet bleiben würden.

Als Reaktion darauf kündigte Deutschland die Schliessung des russischen Konsulats in Bonn und die Beendigung der Aktivitäten des «Russischen Hauses» in Berlin an, verschärfte die Einreisekontrollen für russische Staatsbürger und bemühte sich um die Aufnahme russischer Personen und Organisationen in die EU-Sanktionsliste.

Das russische Aussenministerium bestellte daraufhin den Geschäftsträger Deutschlands in Moskau ein.