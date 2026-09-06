Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RT (Ruptly) berichtet, schrieb der US-Präsident Donald Trump in einmischenden Äusserungen: «Was in Spanien geschieht, ist sehr traurig, denn dieses Land hat keine Kontrolle über seine Grenzen.»

Spanien war eines der wenigen europäischen Länder, das sich während der Angriffe der USA und des zionistischen Regimes auf den Iran weigerte, bei militärischen Operationen gegen Teheran zu kooperieren. Die Regierung von Pedro Sánchez verurteilte die Angriffe, bezeichnete sie als ausserhalb des Rahmens des Völkerrechts liegend und erklärte, dass die gemeinsamen Militärstützpunkte der USA und Spaniens in Rota und Morón für Operationen gegen den Iran nicht den amerikanischen Streitkräften zur Verfügung gestellt würden. Infolge dieser Entscheidung verliessen mehrere amerikanische Flugzeuge diese Stützpunkte.

Die Haltung Madrids führte zu einer beispiellosen Meinungsverschiedenheit mit Washington, zumal die spanische Regierung betonte, dass die bilateralen Abkommen über die Militärstützpunkte deren Nutzung für offensive Operationen gegen den Iran nicht erlaubten. Spanien bestand auch auf einer diplomatischen Lösung und der Einhaltung der UN-Charta und leistete Widerstand gegen den Druck der USA, sich stärker am Krieg zu beteiligen. Diese Haltung offenbarte die Kluft zwischen den europäischen NATO-Mitgliedern über den Umgang mit dem Krieg gegen den Iran und führte zu einer Verschärfung der Spannungen zwischen Madrid und Washington.