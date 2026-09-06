IRGC: Jede verdächtige Bewegung wird angegriffen; Antwort auf die US-Aggression erfolgt

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, betonte der Kommandeur der IRGC-Marine in einer Erklärung: «Lasst euch nicht von Amerika täuschen; jede verdächtige Bewegung wird angegriffen», und warnte: Die Aggression der terroristischen US-Armee in Form des Angriffs auf drei Tanker der Islamischen Republik Iran wird beantwortet.