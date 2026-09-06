General Mohebbi: Die wirtschaftliche Blockade des Iran kostet Amerika teuer

Oberstbrigadier Hossein Mohebbi, Sprecher der IRGC des Iran, sagte in einem Interview mit Bezug auf die strengen Sanktionen und die sogenannte Seeblockade des Iran durch Amerika: Die Annahme Amerikas und Trumps war, dass sie die Islamische Republik Iran mit ihrer militärischen Stärke und ihrer Marineflotte in die Knie zwingen könnten, aber die jüngsten Entwicklungen zeigten, dass diese Kalkulationen weit von der Realität entfernt sind.

Er stellte fest, dass ein wesentlicher Teil der Macht Amerikas auf der Zurschaustellung militärischer Waffensysteme beruht, und erklärte: Sie dachten, dass allein die Präsenz der Marineflotte und der Flugzeugträger den Iran zum Rückzug bewegen würde, aber mit jedem Schritt, den sie vorwärts machten, mussten sie mehrere Schritte zurückweichen.

Er fügte hinzu: Genau dies zeigte, dass eine Supermacht, die im militärischen Bereich den ersten Anspruch erhebt, bei der Konfrontation mit dem Iran auf ernsthafte Beschränkungen gestossen ist.

Die Kosten der Sanktionen für Amerika sind höher als für den Iran

Der IRGC-Sprecher wies auf den wirtschaftlichen Druck Amerikas gegen den Iran hin und sagte: Wie kann ein Land, das selbst mit hohen wirtschaftlichen Schulden konfrontiert ist und gleichzeitig einen Wirtschaftskrieg mit China und anderen Ländern führt, behaupten, in einem Wirtschaftskrieg gegen den Iran siegreich zu sein?

General Mohebbi sagte auch zur Seeblockade und ihren wirtschaftlichen Auswirkungen: Wenn wir die Sache aus wirtschaftlicher Perspektive betrachten, könnte der Schaden, den diese Situation Amerika zufügt, um ein Vielfaches höher sein als der Schaden, der dem Iran zugefügt wird.