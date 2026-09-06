IRGC: USV der USA angegriffen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, gab das Öffentlichkeitsbüro der IRGC in seiner Erklärung Nr. 11 bekannt:

Oh du tapfere und mutige Gemeinschaft des islamischen Iran! Die heldenhafte Marine der IRGC griff ein USV (unbemanntes ferngesteuertes Fahrzeug) der terroristischen US-Armee an, das in die geschützte Zone der Straße von Hormus eindringen wollte.

Durch die Gnade und Gunst des allmächtigen und vergeltenden Gottes steht jede verzweifelte Bewegung des Feindes unter der Aufsicht der tapferen und opferbereiten Männer der Marine der IRGC und wird entschlossen angegriffen werden.

Die Straße von Hormus, diese strategische Wasserstraße, steht unter der Kontrolle der Islamischen Republik Iran, und jede Bewegung des kindermordenden Feindes wird entschlossen beantwortet werden.

Das aggressive Amerika muss wissen, dass es keinen anderen Weg gibt, als die Region zu verlassen und von seinem Übel abzulassen.