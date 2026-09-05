Irak warnt vor möglichem dreistelligen Anstieg des Ölpreises

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, erleben die globalen Energiemärkte aufgrund der militärischen Spannungen in der Region und der US-Aggression gegen den Iran sowie der Störung der Schifffahrt in der Straße von Hormus Instabilität und Preisanstiege. Der Preis für Brent-Öl stieg um 7,6 %, und für US-Rohöl um 10,4 %, und es steuert auf den höchsten wöchentlichen Anstieg seit der Woche bis zum 20. Juli zu.

In diesem Zusammenhang betonte Furat al-Musawi, Leiter des Energiezentrums im Irak, dass die Wiederaufnahme von Konflikten in der Region und in der Straße von Hormus das Scheitern politischer Wege und die Notwendigkeit einer umfassenden Lösung zeige.

Er fügte hinzu, dass in diesem Fall der Preis für Brent-Öl stark steigen und wahrscheinlich 100 Dollar pro Barrel erreichen werde.

Gestern wurde berichtet, dass der Ölpreis 95 Dollar erreicht hat.