Edschei: Amerika steckt heute im Sumpf des „Angriffs auf den Iran“ fest

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, traf Hodschatoleslam wal-Moslemin Mohseni-Edschei, der Chef der Justizbehörde der Islamischen Republik Iran, im Rahmen seiner Reise nach Delhi (Indien) zur Teilnahme am BRICS-Gipfel mit „Sanjiv Khan“, dem höchsten Justizbeamten des Gastgeberlandes, zusammen.

Der Chef der Justizbehörde bedankte sich bei diesem Treffen für die würdige Gastfreundschaft Indiens gegenüber den Justizchefs der BRICS-Mitgliedstaaten und erklärte: „Wir sind dem indischen Volk und den Gelehrten dankbar, die bei den Gedenkveranstaltungen für unseren Imam-Märtyrer Chamene’i (möge seine reine Seele geheiligt sein) eine wirklich leidenschaftliche und besonnene Präsenz gezeigt und ihre Freiheitsliebe der Welt vor Augen geführt haben.“

Der Chef der Justiz verwies weiter auf die anti-imperialistische Geschichte des iranischen Volkes und sagte: „Im letzten eineinhalb Jahren hat die imperialistische Welt unter Führung der USA zwei grausame und barbarische Aggressionen gegen das iranische Volk verübt. In beiden erzwungenen Kriegen haben wir ehrenvoll über den Angreifer gesiegt, und nun bestehen wir auch weiterhin auf unserem anti-imperialistischen Weg und werden uns niemals den Imperialisten und an ihrer Spitze den USA unterwerfen.“

Der Chef der Justizbehörde betonte: „Amerika hat keinen Nutzen aus der Aggression gegen den Iran gezogen und steckt nun im Sumpf fest; auf der anderen Seite hat sich die Einheit und nationale Kohäsion der Iraner verstärkt, und das iranische Volk ist siegreich aus der Prüfung des erzwungenen Krieges hervorgegangen.“

Ebenfalls bei diesem Treffen wies „Sanjiv Khan“, der höchste Justizbeamte der Republik Indien, auf die umfangreichen und herzlichen Beziehungen zwischen Indien und dem Iran in den vergangenen Jahren hin und forderte eine weitere Ausweitung der Beziehungen und Kooperationsvereinbarungen zwischen den beiden Ländern.

Unter Bezugnahme auf die jüngsten Ereignisse und Kriege im Iran sagte er: „Wir sprechen den Familien der iranischen Märtyrer in den jüngsten Kriegen unser Beileid aus.“

Der höchste Justizbeamte Indiens fügte hinzu: „Wir warten ungeduldig auf die Vertiefung der Beziehungen, Kontakte und Zusammenarbeit mit dem Iran und begrüßen dies sehr.“