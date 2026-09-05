New York Times: Irans Kenntnis der Grenzen der US-Macht hat zugenommen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, erklärte die Zeitung The New York Times, dass neue US-Geheimdiensteinschätzungen zeigen, dass Iran nun besser über seine eigenen Fähigkeiten und die Grenzen der US-Macht Bescheid weiß als früher.

Diese Nachricht erscheint, nachdem kürzlich die US-Denkfabrik CSIS (Center for Strategic and International Studies) erklärt hatte, dass die Bestände an Abfangraketen «Patriot PAC-3 MSE» der USA seit dem 28. Februar um 65 % auf etwa 759 Stück gesunken sind.

Laut dem Bericht dieses US-Instituts werden jährlich nur 183 Patriot-Abfangraketen produziert, und deren Lieferung dauert etwa dreieinhalb Jahre.

Der neueste Bericht des Center for Strategic and International Studies zeigt zudem, dass die Bestände an Abfangraketen des THAAD-Systems von 452 auf 278 Raketen gesunken sind.

Diese US-Denkfabrik betonte, dass der Wiederaufbau der THAAD-Abfangraketenbestände mehrere Jahre dauern werde.

Auch der Sender NBC enthüllte kürzlich unter Berufung auf US-Regierungsbeamte, dass die US-Armee aufgrund der schnellen Erschöpfung ihrer Luftverteidigungsbestände gezwungen ist, eine Politik des «selektiven Feuers» gegen iranische Raketen und Drohnen anzuwenden.