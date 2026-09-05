Militärvertreter des Jemen: Wir werden gegenüber Angriffen der Söldner Saudi-Arabiens nicht schweigen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masirah berichtet, erklärte ein jemenitischer Militärvertreter in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Saba, dass die jemenitischen Streitkräfte angesichts der Angriffe der Söldner Saudi-Arabiens nicht die Hände in den Schoß legen werden.

Dieser Militärvertreter, dessen Name nicht genannt wurde, fügte hinzu: Die Beschießung eines jemenitischen Hauses im Bezirk Al-Jarrahi (im Gouvernement Al-Hudaida im Westen Jemens) ist ein neues Verbrechen, das die Liste der Verbrechen des saudischen Feindes und seiner Söldner verlängert.

Er betonte: Jede Truppenansammlung von Kräften, die mit dem saudischen Feind verbunden sind, wird ein legitimes Ziel für die jemenitischen Streitkräfte darstellen.

Dieser Militärvertreter warnte: Die jemenitischen Streitkräfte werden diesen Ansammlungen entgegentreten, um die Vorbereitungen für den Beginn eines Bodenkriegs zu vereiteln.

Abschließend betonte er, dass der saudische Feind nicht in der Lage sein werde, den Willen des jemenitischen Volkes zu brechen, das die Befreiung von allen Formen der Unterdrückung und Ungerechtigkeit fordert.