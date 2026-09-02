US-Botschaft im Irak warnt ihre Bürger in der Region

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, gaben die US-Botschaft in Bagdad und ihr Konsulat in Erbil angesichts der sich verschärfenden Sicherheitslage im Nahen Osten infolge der gegenseitigen militärischen Angriffe zwischen Washington und Teheran eine Sicherheitswarnung für amerikanische Staatsbürger in der Region heraus.

Die US-Botschaft erklärte in einer Stellungnahme: «Aufgrund der bestehenden Spannungen im Nahen Osten bleibt die Sicherheitslage komplex, und es besteht die Möglichkeit einer unerwarteten Eskalation.» Die Botschaft fügte hinzu: «Amerikaner, die sich derzeit im Nahen Osten aufhalten, sollten äusserste Vorsicht walten lassen und sich auf mögliche Flugausfälle, Grenz- oder Luftraumschliessungen sowie Reisebehinderungen vorbereiten.»

Die Botschaft forderte die amerikanischen Bürger ausserdem auf, den Status ihrer Flüge zu überprüfen und sich im Programm «Smart Traveler» des Aussenministeriums zu registrieren, um die neuesten Sicherheitsupdates zu erhalten und die Kommunikation im Notfall zu erleichtern.

Die Erklärung listet eine Reihe empfohlener Massnahmen auf, von denen die wichtigsten sind: «kontinuierliche Beobachtung der Lage und der Umgebung, Verfolgung lokaler Medien und Vermeidung von Demonstrationen, grossen Menschenansammlungen und Gebieten mit starker Sicherheitspräsenz».

In den Empfehlungen heisst es auch: «Befolgen Sie die Anweisungen der örtlichen Behörden, nehmen Sie direkt Kontakt mit den Fluggesellschaften auf, um über Änderungen im Flugplan informiert zu bleiben, seien Sie in öffentlichen Räumen vorsichtig und bewahren Sie ein hohes Mass an Bereitschaft.»