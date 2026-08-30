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Scheich Naim Kassem: Der Imam-Schahid hat die Palästina-Frage durch praktische Einheit wiederbelebt

30 August 2026 - 13:37
News ID: 1859090
Source: ABNA
Scheich Naim Kassem: Der Imam-Schahid hat die Palästina-Frage durch praktische Einheit wiederbelebt

Scheich Naim Kassem, Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, betonte in seiner Rede anlässlich der Woche der Einheit: Der Schahid Chamenei hat die Palästina-Frage durch praktische Einheit wiederbelebt.

Wie die Agentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, erklärte Scheich Naim Kassem, Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, in seiner Rede zur Woche der Einheit, dass die Niederlage des zionistischen Regimes in drei Kriegen das Ergebnis der Standhaftigkeit und des Widerstands des Volkes war.

Er stellte klar: Solange wir standhaft und fest bleiben, wird der Feind nicht in der Lage sein, seine Projekte und Pläne zu verwirklichen.

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah fügte hinzu: Jegliche Standhaftigkeit, ungeachtet ihrer Kosten, legt das Fundament für die Wiederherstellung unserer Position und stärkt unsere Fähigkeit, unsere Ziele zu erreichen und die Projekte des Feindes zu scheitern.

Er sagte: Die praktische Einheit, nach der unser Imam-Schahid Ayatollah Chamenei handelte, hat die Palästina-Frage wiederbelebt.

Scheich Kassem stellte fest: Die Meinungsverschiedenheiten unter den Muslimen dürfen nicht dazu führen, dass eine innere Front geöffnet und unser Hauptfeind vergessen wird.

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