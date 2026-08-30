Der Führer der Revolution: Die Herrscher der Region sollen ihren wahren Feind erkennen / Die Nation darf keine Spaltungen unter sich zulassen

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Abna) berichtet, erklärte Seine Heiligkeit Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, der oberste Führer der Islamischen Revolution, in seiner Botschaft zur Woche der Einheit – nachdem er den Jahrestag der gesegneten Geburt des Propheten Muhammad Mustafa (Friede sei mit ihm) und Imam Dschafar Sadiqs (Friede sei mit ihm) beglückwünscht hatte –, dass das Programm der Übeltäter und Feinde des Islam auf der Betonung von Spaltungen beruhe, um die islamische Gemeinschaft zu schwächen und sie zu beherrschen. Unter Hinweis auf das Fallen der trügerischen Masken vom verbrecherischen Gesicht Amerikas betonte er die Notwendigkeit der Einheit der islamischen Gemeinschaft, der gegenseitigen Verteidigung gegen den Unglauben und der Zusammenarbeit in verschiedenen materiellen und geistigen Angelegenheiten. An die Herrscher islamischer Länder gewandt, stellte er klar: Die verbrecherischen Herrscher Amerikas und das falsche zionistische Regime sind geschworene Feinde der islamischen Einheit und der gesamten islamischen Gemeinschaft, einschließlich der Völker Westasiens und Nordafrikas – erkennt also euren wahren Feind und stellt euch seinem Plan entgegen.

Zugleich wies er auf die annehmbare Verwirklichung der einigenden Lehren der islamischen Lehre im geliebten Iran hin und riet der Nation erneut, auf keinen Fall das Aufkommen irgendeiner Spaltung unter sich zuzulassen.