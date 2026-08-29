Reue der amerikanischen Generation Z über die Wahl Trumps

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf The Hill gaben gemäß den Ergebnissen einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Navigator 31 % der Mitglieder der Generation Z, die bei den Wahlen für Donald Trump, den US-Präsidenten, gestimmt hatten, an, dass sie ihre Wahl bereuen.

Die Ergebnisse dieser Umfrage weisen erneut auf die ungünstige Popularitätssituation Trumps und der Republikanischen Partei hin. Dies geschieht, während sich die republikanischen Abgeordneten auf die diesjährigen Zwischenwahlen im Herbst vorbereiten.

Die Generation Z war bei den Wahlen 2024 eine der wichtigen Wählerquellen für Trump. In der Umfrage wurde auch nach der Zufriedenheit mit Trumps Amtsführung gefragt. Die Generation Z zeigte die geringste Unterstützung für Trump: Nur 33 % der Befragten dieser Gruppe gaben an, dass sie die Arbeit des US-Präsidenten voll und ganz oder teilweise befürworten.

Die amerikanische Jugend macht einen größeren Anteil unter denjenigen aus, die mit Trump und der wirtschaftlichen Lage unzufrieden sind.

Diese Umfrage des Instituts Navigator wurde vom 4. Juni bis zum 27. Juli mit Beteiligung von 3000 US-Bürgern durchgeführt.