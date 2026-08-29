Erdoğan: Israel ist kriegssüchtig

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen betonte Recep Tayyip Erdoğan, der türkische Präsident, dass das zionistische Regime kriegssüchtig sei und versuche, die Stabilität der Region durch jede provokative Handlung zu untergraben.

Er fügte hinzu, dass das Kabinett des zionistischen Regimes danach strebe, die Stabilität der gesamten Region zu überschatten, und diesen Prozess mit seinen Nachbarländern begonnen habe.

Zuvor hatte die Türkei auch die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (Interpol) ersucht, Benjamin Netanjahu, den Premierminister des zionistischen Regimes, festzunehmen.

Akin Gürlek, der türkische Justizminister, erklärte, dass das Land aufgrund des laufenden Strafverfahrens gegen Benjamin Netanjahu wegen des Vorwurfs des Völkermords die Ausstellung einer «Roten Ausschreibung» (Red Notice) durch Interpol fordert.