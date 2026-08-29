Mochber: Das gläubige und standhafte Volk Irans wird die Blockade in eine Niederlage der Blockierer verwandeln

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Mehr schrieb Mohammad Mochber, Berater und Assistent des Obersten Führers, am Vorabend der Geburt des Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) und unter Hinweis auf die Ähnlichkeit der Ränke und Feindschaft der erklärten Feinde der Muslime zu Beginn des Islam und heute, dass die Drohungen Trumps und seiner Verbündeten gegen Iran zum Scheitern verurteilt seien, und schrieb auf seiner persönlichen Seite: «Der Kompass der Islamischen Revolution ist der Weg des Großen Propheten (Friede sei mit ihm): Güte gegenüber den Nachbarn und Härte gegenüber den Unterdrückern. Unter der Führung der Imame der Revolution hat Iran schwierige Pässe überwunden.»

Mochber fügte hinzu: «Heute träumt Satan mit Drohungen und Sanktionen davon, Iran zu blockieren, aber ein gläubiges und standhaftes Volk wird die Blockade in eine Niederlage der Blockierer verwandeln.»