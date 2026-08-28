Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ berichtete „CBS News“ unter Berufung auf Arsenio Dominguez, den Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation: Fast 6.000 Seeleute auf 400 Schiffen irren in der Straße von Hormuz umher.

Er fügte hinzu: Der Krieg verursacht weiterhin erhebliche Störungen in lebenswichtigen Lieferketten.

Der Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation warnte vor den globalen Auswirkungen von Störungen in den Lieferketten bei einem Fortbestehen der derzeitigen Lage in der Straße von Hormuz.

Obwohl der Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation und andere Verantwortliche spezialisierter Seefahrtsbehörden einräumen, dass die Straße von Hormuz geschlossen ist, glaubt Donald Trump, der Präsident der USA, dass er sie durch eine Nachricht in den sozialen Medien und die Erklärung, sie sei offen, wieder öffnen kann.

Sergei Lawrow, der russische Außenminister, erklärte heute als Reaktion auf Trumps Botschaften zur Offenheit der Straße von Hormuz: Die Straße von Hormuz war vor der Aggression der USA und Israels gegen Iran völlig offen, und die Frage der Erhebung von Gebühren für die Durchfahrt durch diese Wasserstraße wurde nicht thematisiert, solange die USA und Israel nicht mit Abenteuern begonnen hatten.