Erdogan: Wir werden die Umsetzung blutiger Szenarien in der Region nicht zulassen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Agentur Anadolu berichtet, erklärte Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, heute Dienstag in einer Rede: Wir werden nicht zulassen, dass die blutigen Szenarien, die einige für unsere Region vorbereiten, umgesetzt werden, und wir werden unsere Unterstützung für die Verbesserung der Lage unserer Nachbarn nicht aufgeben.

Der türkische Präsident fuhr fort: Natürlich sind wir uns der Handlungen einiger Akteure bewusst. Wir sehen, welche blutigen Szenarien für unsere Region ausgearbeitet werden. Mit Gottes Hilfe werden wir nicht zulassen, dass diese Pläne verwirklicht werden. Alle können sicher und beruhigt sein: Die Republik Türkei wird weder von ihren Prinzipien noch von ihren nationalen Interessen abweichen.

Recep Tayyip Erdogan sagte: Wir werden niemals einen Freund oder Bruder im Stich lassen, der uns vertraut hat. Wir werden unsere Unterstützung für unsere Nachbarn, um wieder auf die Beine zu kommen, nicht allein deshalb aufgeben, weil es kriminelle Netzwerke beunruhigt, deren Hände mit dem Blut Unschuldiger befleckt sind.

Er fügte hinzu: Die Aussenpolitik Ankaras wird ausschliesslich von der türkischen Nation bestimmt. Kein anderer Akteur als unsere Nation kann den Kurs oder die Grenzen der türkischen Aussenpolitik diktieren oder festlegen. Wir als Türkei haben in der Region kein anderes Ziel als Frieden, Gerechtigkeit, Stabilität und Ruhe. Entgegen den Behauptungen einiger haben wir keine versteckte Agenda oder geheime Absichten. Unser Ziel ist es, im gesamten Umfeld eine Atmosphäre des Friedens herzustellen.

Erdogan fügte hinzu: Wir als Republik Türkei sagen im gesamten geografischen Raum, mit dem wir tiefe kulturelle und emotionale Bindungen haben – von Syrien bis in den Irak, vom Libanon bis Palästina, vom Persischen Golf bis Afrika und vom Balkan bis zum Kaukasus – dass die Geschichte uns zu Brüdern gemacht hat, und wir bemühen uns, diese ewige Bruderschaft zu stärken und zu wahren. Es ist offensichtlich, dass die aktive Aussenpolitik unseres Landes, die den regionalen Frieden und die Stabilität in den Vordergrund stellt, bestimmte Kreise, die von Instabilität und Chaos profitieren, beunruhigt.