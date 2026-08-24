Baghai: Wir werden nicht zulassen, dass das Ende des Krieges von den Bedingungen der Angreifer abhängt

Wie der Korrespondent von „Abna“ berichtet, erklärte Ismail Baghai auf einer Pressekonferenz: Die „Woche der Regierung“ ist für uns alle sehr wichtig, und wir danken allen, die dem Volk dienen. Wir ehren das Andenken der Märtyrer Radschai, Bahnar, Raisi und des Märtyrers – Außenminister Amir Abdollahian – und grüßen sie.

Er fuhr fort: Während des aufgezwungenen Krieges wurden vier Schüler Opfer der amerikanischen Aggression und blieben von der Universität ausgeschlossen; wir grüßen ihre Seelen.

Der Sprecher der Diplomatie fügte hinzu: Morgen, der 3. Schahrivar, erinnert uns an den September 1941. Die Erinnerung an dieses Datum ist für uns besonders in dieser Zeit sehr wichtig, um zu wissen, dass nichts außer nationaler Stärke und Macht Übergriffe und Aggression von außen gegen Irans Existenz verhindern kann.

Er fügte hinzu: Dies ist eine Lehre, die die Islamische Republik in diesen fünf Jahrzehnten gut genutzt hat, um Irans Stärke und Macht zu festigen. Heute sehen wir, dass die Feinde trotz aller Verschwörungen nicht in der Lage waren, das iranische Volk in die Knie zu zwingen – das ist das Ergebnis der Lehren aus diesen historischen Erfahrungen.

Baghai erklärte zum Schwerpunkt der Regierung des 14. Zyklus und des Präsidenten auf die Reform des Verwaltungssystems und die Maßnahmen des Außenministeriums: Das Außenministerium hat seit Juni 2025 auf der Grundlage der erlassenen Richtlinien in 17 Punkten eine Reihe von Maßnahmen zur Reform des Verwaltungssystems und zur Verbesserung der Leistungen ergriffen. Ein Ausschuss wurde unter der Aufsicht der Verwaltungs- und Finanzabteilung unter Beteiligung der relevanten Abteilungen des Außenministeriums gebildet. Anderthalb Jahre lang waren wir mit Kriegsbedingungen konfrontiert, und das Außenministerium führte die Arbeit in der Kriegssituation fort. Das diplomatische Netzwerk Irans war auf der ganzen Welt aktiv, um die Stimme der Iraner in die Welt zu tragen. Das Außenministerium wurde als eine der führenden Institutionen bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen anerkannt.