Rezai: Wir werden die Kriegsführung definitiv verändern

Laut der Nachrichtenagentur Mehr sagte General Mohsen Rezai, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates: „In den Verteidigungsstrategien Irans hat eine Entwicklung stattgefunden, und seit dem zweiten aufgezwungenen Krieg befinden wir uns ständig in einer defensiv-politischen Evolution. Das heutige Iran ist nicht das Iran vor dem Krieg; dies gilt auch für das anmaßende Amerika, und das Bild eines friedliebenden und geschminkten Amerikas hat sich im Geist der iranischen Jugend verändert.“

Er fügte hinzu: „Die ganze Welt blickt mit neuen Augen auf Iran. Nach mehreren Verhandlungsrunden und dem Treubruch der Amerikaner müssen Änderungen im diplomatischen Verhalten der Islamischen Republik Iran gegenüber der Welt vorgenommen werden.“

Rezai betonte: „Die Amerikaner dachten, sie könnten den Krieg gegen Iran in wenigen Tagen beenden und das gesamte Öl und Gas Irans und der Region erobern. Etwa 1200 Tanker sind unbrauchbar geworden, und fast über 15 % der weltweiten Flotte sind aus dem Handel ausgeschieden. Die Transportkosten für Tanker sind gestiegen.“

Er fuhr fort: „Die Dummheit Trumps, Iran anzugreifen, hat das Verlangen der Völker der Welt nach der Atombombe verstärkt, zumal sie sahen, dass die Mitgliedschaft in der IAEO und im NPT nichts gegen amerikanische Angriffe ausrichtet. Trump hat statt nuklearer Sicherheit nukleare Unsicherheit geschaffen.“

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates betonte mit Bezug auf die iranische Mitgliedschaft in den internationalen Schutzmaßnahmen: „Iran hat alle internationalen Schutzmaßnahmen akzeptiert, umgesetzt, ist Mitglied des NPT geworden und hat sich Inspektionen unterzogen. Iran ist das einzige Land, das bei der Einhaltung der nuklearen Bestimmungen allen anderen voraus ist.“

Er sagte weiter: „Die Welt sah nach der militärischen Aggression der USA gegen Iran, dass eine Atombombe wirksamer ist als Hunderte von F-35. Die Flügel und Leitwerke der F-35 sind im Iran abgestürzt, und die arabischen Länder vertrauen amerikanischen Waffen nicht. Das amerikanische Volk ist gegen den Krieg mit Iran und unterstützt die Armee und die Regierung der USA nicht. Im Iran jedoch sind Volk und Regierung vereint hinter den Streitkräften.“

Er fügte hinzu: „Wir sagen allen Nachbarländern: Beteiligt euch nicht am Wirtschaftskrieg mit Amerika, sonst betrachten wir euch als Feinde. Wir streben keine Ausweitung des Krieges an, aber wenn die Länder um Iran mit den Amerikanern im Wirtschaftskrieg zusammenarbeiten, werden wir ihre Interessen treffen.“