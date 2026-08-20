Reaktion Saudi-Arabiens auf den Angriff der Zionisten auf den syrischen Militärflugplatz

Laut der Nachrichtenagentur ABNA verurteilte das saudi-arabische Außenministerium die Luftangriffe des zionistischen Regimes auf den Militärflugplatz Abu al-Zuhur in der Provinz Idlib aufs Schärfste und bewertete diesen Schritt als eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht und die territoriale Unversehrtheit Syriens.

Das saudi-arabische Außenministerium erklärte in einer Stellungnahme: Saudi-Arabien betont seine entschiedene Ablehnung dieser offenkundigen Aggression und fordert die internationale Gemeinschaft erneut auf, den Verstößen Israels gegen internationale Gesetze und Normen ein Ende zu setzen.

In der Fortsetzung der Erklärung heißt es: Riad bekundet seine volle Solidarität mit Syrien und unterstützt alle Maßnahmen, die der Wahrung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit, der Einheit des Landes und der Verwirklichung von Sicherheit und Stabilität für das brüderliche syrische Volk dienen.