Behauptung der Financial Times über die Ausweitung der Zielliste Irans

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, behauptet die Financial Times unter Berufung auf iranische Quellen, dass Teheran die Möglichkeit von Angriffen auf militärische Einrichtungen der USA in Europa prüft, falls es zu einer Verschärfung der Spannungen und einer Wiederaufnahme des Krieges durch Trump kommt.

Laut diesem Bericht hat Iran die Möglichkeit von Angriffen auf US-Stellungen in südosteuropäischen Ländern wie Bulgarien geprüft, da dieses Land der Nutzung seines Luftwaffenstützpunkts durch amerikanische Tankflugzeuge zugestimmt hat.

In diesem Bericht wird auch behauptet, dass Zypern ebenfalls als potenzielles Ziel für eine Reaktion auf die US-Aggression in Betracht gezogen wird. Darüber hinaus hat Iran separat die Möglichkeit der Zerstörung von unterseeischen Glasfaserkabeln in der Straße von Hormus geprüft.

Die Financial Times fügte hinzu, dass Umfang und Intensität der iranischen Reaktion vom Verhalten der USA abhängen würden. Der Angriff Irans auf den US-Stützpunkt in Jordanien im vergangenen Juli gilt als der präziseste Fernangriff des Landes und hat die Fähigkeit Irans bewiesen, verschiedene Ziele über größere Entfernungen hinweg zu treffen. Dieser Angriff war auch eine Botschaft an Europa, dass Raketen auch diesen Kontinent erreichen könnten und dass Europa seine Position bezüglich der Aggression gegen Iran überdenken sollte.