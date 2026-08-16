Generalstab der Streitkräfte: Wir werden nicht nachlassen, bis die Feinde vollständig besiegt sind

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, würdigt der Generalstab der Streitkräfte den Jahrestag der Rückkehr der ehrenvollen befreiten Kriegsgefangenen und gratuliert allen Opferbringern und ihren hochgeschätzten Familien zu diesem gesegneten Tag.

Die achtjährige heilige Verteidigung ist ein goldenes Blatt des Stolzes, des Aufschwungs, des Muts und des Nationalstolzes der Iraner, das in der ruhmreichen Geschichte der Islamischen Revolution zum Symbol des Selbstvertrauens, der Freiheitsliebe, des Kampfes gegen Unterdrückung, der Gefolgschaft gegenüber der Rechtsgelehrsamkeit und der Einsicht für jene wurde, die mit Leib und Seele dem Ruf des Führers folgten, dem Angriff der Feinde der Islamischen Revolution heldenhaft standhielten und islamische Würde und Macht verkörperten. Die befreiten Kriegsgefangenen leuchten wie ein Edelstein auf der Stirn jener Ära. Heute, 37 Jahre nach jenen Jahren der Heldentaten und Opfer, hat sich das heilige und wertvolle Erbe des Standhaltens und Widerstands, das von jener ruhmreichen Generation hinterlassen wurde, zu einem mächtigen und tief verwurzelten Baum entwickelt und ist in die Hände würdiger und freier junger Menschen gelangt, die dem Ruf des Märtyrer-Führers (möge seine Seele geheiligt sein) und des großen Führers der Islamischen Revolution, Seiner Heiligkeit Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei (möge sein Schatten währen), folgen, sich der bestausgerüsteten Armee der Welt, dem verbrecherischen Amerika, entgegenstellen und deren bankrotte Anführer in die Knie gezwungen haben.

Dieses kostbare und wertvolle Erbe zeugt stets von der Gerechtigkeitsliebe und dem Kampf gegen Unterdrückung des heldenhaften und erweckten Volkes des islamischen Iran, das mehr als 160 Tage und Nächte in Unterstützung seiner Söhne in den Streitkräften den Ruf nach Vergeltung für das reine Blut seines Imam-Märtyrers erhoben hat und auf der Standhaftigkeit, Macht und Widerstandskraft der Streitkräfte gegenüber der Anmaßung und Habgier des Weltherrschaftssystems und der Arroganz unter Führung des terroristischen Amerikas beharrt.

Der Generalstab der Streitkräfte dankt dem stählernen Willen und dem festen und unerschütterlichen Entschluss der unermüdlichen, geduldigen und erweckten Nation des islamischen Iran und versichert ihr, dass er nicht nachlassen wird, bis zur vollständigen Niederlage der amerikanisch-zionistischen Feinde in der Region, zur Wiederherstellung der Rechte der heldenhaften iranischen Nation und zur Kapitulation des Feindes, und wird den legitimen Forderungen des Volkes und den Forderungen unseres geliebten Führers gegenüber dem aggressiven Amerika standhalten.