Baghaee: Die Angriffe des zionistischen Regimes auf den Südlibanon sind eine Verletzung der territorialen Integrität dieses Landes

Laut ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Seda va Sima verurteilte Ismail Baghaee, Sprecher des iranischen Außenministeriums, die barbarischen Angriffe des zionistischen Regimes in den letzten Tagen gegen Gebiete im Südlibanon, die zum Tod und zur Verletzung einer Reihe libanesischer Bürger und zur Zerstörung von Infrastruktur und Wohnhäusern geführt haben, aufs Schärfste.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies auf die anhaltenden Angriffe des Besatzungsregimes und die Verletzung der territorialen Integrität und nationalen Souveränität des Libanon hin und erklärte, dass das Schweigen und die Gleichgültigkeit internationaler Institutionen, insbesondere des UN-Sicherheitsrates, zu weiterer Dreistigkeit des zionistischen Regimes und zur Fortsetzung seiner Aggression und Verbrechen führen. Er stellte fest, dass die US-Regierung aufgrund ihrer umfassenden Unterstützung für das Besatzungsregime als Komplize und Partner aller Verbrechen des zionistischen Regimes im Libanon, im besetzten Palästina und in der gesamten Region gilt.

Baghaee würdigte den mutigen Widerstand und die Standhaftigkeit des libanesischen Volkes gegen die Aggression und Besatzung des zionistischen Regimes und betonte die vollständige Solidarität der Islamischen Republik Iran mit dem Libanon auf dem Weg der Verteidigung der Souveränität, Würde und Unabhängigkeit dieses Landes gegen die Aggression des zionistischen Regimes.